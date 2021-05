Socialistische vakbond roept op tot staking bij Lidl zaterdag

‘Directie blijft onverschillig’

“Maar de directie blijft onverschillig voor de werkomstandigheden”, zegt Van de Weghe donderdag. Ze stelde wel enkele tijdelijke oplossingen voor, zoals het behoud van stewards aan de winkels in mei en juni, en het uitstellen van winkelherschikkingen en opleidingen. Maar dat is voor de vakbond onvoldoende.

De christelijke en de liberale vakbond roepen niet op tot staking, zegt de socialistische vakbond. Alvast bij de christelijke vakbond wordt dat bevestigd. “Ook wij willen structurele oplossingen”, zegt Wouter Parmentier van ACV Puls, “maar de directie heeft tijd gekocht tot juli. Wij vinden dat er voorlopig voldoende vooruitgang is om niet tot staking over te gaan en het sociaal overleg te hypothekeren.”

Lidl: ‘Bijkomende maatregelen’

Lidl laat in een persbericht weten bijkomende maatregelen te nemen om de veiligheid van de medewerkers te verhogen. Zo komt er tot eind juni op alle zaterdagen en extra drukke weekdagen aan elk filiaal een steward. Gevallen van klantenagressie volgt Lidl actief op via een meldpunt en extra ondersteuning door een vertrouwenspersoon. Filiaalmanagers kunnen vanaf juni een extra opleiding volgen over hoe om te gaan met winkelagressie en het thema wordt voortaan ook opgenomen in hun basisopleiding. Ook wil Lidl de medewerkers extra zuurstof geven door bepaalde taken tijdelijk stop te zetten of uit te besteden aan externen.