Sociale partners tevreden met 100 miljoen voor werkgelegenheidsakkoord: “We kunnen nog tot akkoorden komen”

De sociale partners en de Vlaamse regering sloten eerder deze week een akkoord om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en de jobs werkbaar te houden. Een grote rol is weggelegd voor de VDAB, die niet-werkenden veel intensiever moet gaan begeleiden. Vrijdag werd het akkoord ondertekend door de ministers, de werkgevers en de vakbonden, op ABVV na.



De Vlaamse regering reserveert 100 miljoen euro voor de uitvoering van de overeenkomst, een bedrag dat recurrent zal worden besteed. De VDAB krijgt 19 miljoen euro. Een RSZ-korting voor wie twee jaar niet aan het werk was, neemt een hap van 17,5 miljoen euro uit het budget.

"Het is belangrijk dat we tonen dat we nog tot akkoorden kunnen komen", zegt Ann Vermorgen van ACV, in een verwijzing naar het moeizame sociale overleg van de jongste jaren. "Er zitten sterke nieuwigheden in het akkoord, zoals de uitbreiding van de werkbaarheidscheques", vindt Gert Truyens van ACLVB. "Die konden vroeger enkel worden gebruikt voor advies. Vanaf nu kunnen ze ook worden ingezet voor concrete ingrepen om het werk werkbaar te houden, zoals het aanpassen van werkposten of het afstemmen van een uurrooster op het openbaar vervoer."

Gesneuvelde premies

Enkele voorstellen uit het akkoord dat de sociale partners eerder dit jaar onderling sloten, haalden de deal met de regering niet. Zo krijgen enkel werkzoekenden die geen uitkering ontvangen en al meer dan twee jaar niet meer actief zijn, een financiële aanmoediging als ze zich engageren voor een langdurige knelpuntopleiding. De vakbonden hadden een premie gevraagd voor langdurig werkzoekenden mét uitkering, maar dat was voor de regering een brug te ver. ABVV noemt dat als een van de redenen waarom de vakbond uit het overleg is gestapt.

Ook sneuvelt de transitiepremie voor oudere werknemers die de overstap maken naar een lichtere job binnen hun bedrijf, met loonverlies. De bedoeling was om werknemers op die manier te behoeden voor een burn-out. "Het is nu aan ons om de regering toch de noodzaak van die premie aan te tonen", zegt Truyens, die gelooft dat ze er alsnog kan komen. "Als we niets doen, wordt het burn-outprobleem alleen maar groter."

80 procent werkzaamheidsgraad

Vlaams minister-president Jan Jambon hoopt met het akkoord zijn streefdoel van 80 procent werkzaamheidsgraad alsnog te bereiken. Momenteel staat het percentage op 76,6.

"De coronacrisis, de brexit, de oorlog in Oekraïne... De sterren hadden gunstiger kunnen staan", zegt hij. "Maar toch moeten we die 80 procent halen. Het is de enige manier om onze welvaart duurzaam veilig te stellen."

De jobs zijn er nochtans. "Vlaanderen telt vandaag 80.000 vacatures voor 180.000 werkzoekenden", brengt minister van Werk Jo Brouns in herinnering. Opleiding kan ervoor zorgen dat er meer mensen worden gematcht met een vacature.

"Onder meer bij de ouderen zit nog een groot potentieel", zegt Danny Van Assche van Unizo. "Het arsenaal aan werkzoekenden is enorm. We hebben er nog steeds even veel als in de jaren negentig. We gaan ze nu veel meer screenen op competenties en kijken welke opleiding ze nodig hebben."