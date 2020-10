Sociale partners bieden regering sociale vrede aan

UPDATE Blok­ker-overnemer Mega World vraagt nu al bescher­ming tegen schuldei­sers

12 oktober Mega World, de keten die in de plaats kwam van Blokker België, gaat bescherming tegen schuldeisers vragen. De ondernemingsrechtbank in Mechelen zal oordelen of de WCO verleend wordt. Mega World nam eerder dit jaar 123 Belgische Blokkerwinkels over waar 670 mensen werkten.