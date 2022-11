Siska begon als weekendhulp en leidt vandaag de grootste maaltijdleverancier van het land. “Een cappuccino laten leveren, waarom niet?”

Nederland­se inflatie gedaald tot 14,3 procent

De inflatie in Nederland is in oktober uitgekomen op 14,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Daarmee daalt de inflatie licht: in september stegen de consumptieprijzen op jaarbasis nog met 14,5 procent.

8 november