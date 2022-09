Sioen legt deel fabriek in Moeskroen twee weken stil wegens hoge energieprijzen

Het gaat om een deel van de productie in Henegouwen. "We hebben besloten de helft van de productie in een van onze fabrieken in Moeskroen, waar we garen maken voor industrieel textiel, stop te zetten", zei energiemanager Gertjan Buyck eerder al aan De Tijd. In de rest van de vestiging gaat de productie gewoon voort. Sioen wil niet zeggen hoeveel werknemers er betrokken zijn.