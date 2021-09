Shoppingcenters hebben goede zomer achter de rug: “Handel herleeft in het algemeen”

Turkse gigant plant grote glasfa­briek in Lommel

24 september Het Turkse bedrijf Ciner is van plan in het Limburgse Lommel een grote glasfabriek te bouwen. Die zou 450 à 500 jobs opleveren, zo meldt De Tijd vandaag. Het bedrijf heeft een optie op de aankoop van een perceel in Lommel, zo meldt de krant. Hoe groot de investering is, is niet bekend.