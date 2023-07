Shell-CEO waarschuwt voor "onverantwoordelijke" inperking van olie- en gasproductie: prijzen dreigen weer te stijgen

Opnieuw negen Delhaize­win­kels gesloten door vakbondsac­ties

Er zijn vandaag opnieuw Delhaizes die dicht blijven vanwege vakbondsacties. In heel het land gaat het om zeven filialen, waarvan vier in Vlaanderen en drie in Wallonië. Twee winkels in Brussel, die vanochtend gesloten bleven, hebben intussen de deuren geopend. Dat heeft Roel Dekelver, woordvoerder van de supermarktketen, zaterdag bevestigd.