Shell boekt nettowinst van 17,6 miljard euro door stijgende energieprijzen

Onderne­mers­ver­trou­wen daalt derde maand op rij

Het ondernemersvertrouwen in België is in juli voor de derde maand op rij gedaald. Dat blijkt maandag uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank. De indicator die het vertrouwen bij de bedrijven meet, kwam in juli uit op -2,8 punten, een daling met 1 punt dus tegenover de -1,8 punten de maand voordien.

25 juli