Schulden deelstaten exploderen: “Alle overheden, behalve Vlaamse, moeten aanzienlijk saneren”

ANALYSE. “Kan ons politiek systeem de grootste budgettai­re sanering uit decennia aan?”

“De datum van de volgende Europese, federale en regionale verkiezingen is bijna officieel: 9 juni 2024, nog 421 dagen. Enkele maanden later volgen de lokale en provinciale verkiezingen. Alle beleidsniveaus gaan volgend jaar naar de stembus, dus mogen we ons in het komende jaar verwachten aan een stortvloed van allerlei nieuwe ideeën en voorstellen”, schrijft politicoloog Carl Devos. “Niet enkel over ander ‘inhoudelijk’ beleid - bijvoorbeeld voor onderwijs of pensioenen – maar ook over de spelregels van de politiek. Die zijn uiteraard ook inhoudelijk.”