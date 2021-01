Schotse vis niet vers genoeg in Europa door brexitgerelateerde grensvertragingen: prijs ingestort

Visa blaast miljarden­over­na­me fintechbe­drijf Plaid af

0:04 Creditcardmaatschappij Visa heeft de overname van het technologiebedrijf Plaid ter waarde van 5,3 miljard dollar (zo'n 4,3 miljard euro) afgebroken. Justitie in de Verenigde Staten begon in november een rechtszaak om de inlijving tegen te houden, omdat de samensmelting de concurrentie zou schaden. Om een lange en kostbare rechtszaak te voorkomen, is de deal nu van de baan.