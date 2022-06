Schiphol ten onder door corona? Realiteit is dat het een keer mis móest gaan

Export China in mei steeg door minder strenge lockdowns

De export van China is in mei sneller gegroeid dan de maand ervoor. Dat kwam vooral doordat verstoringen in de productie en logistiek afnamen. China versoepelde onlangs de coronabeperkingen nadat het aantal besmettingen met het virus was afgenomen. Daardoor konden ook fabrieken weer meer produceren. Ook de bedrijvigheid in de havens nam toe, zoals die in 's werelds grootste haven Shanghai. Evengoed draait de economie nog niet op volle toeren. Sterker nog: een deel van Shanghai is ondertussen weer vergrendeld en gaat pas weer open als miljoenen mensen zijn getest.

9 juni