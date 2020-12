Schenken aan goed doel levert je belastingvoordeel op: onze fiscaal expert legt uit wat de regels zijn en wat je exact recupereert

Hoe kies je een hospitali­sa­tie­ver­ze­ke­ring? “Er zijn zelfs maatschap­pij­en die puur op basis van postcode de premie verhogen”

11 december Ongeveer 9 miljoen Belgen hebben een hospitalisatieverzekering, van wie 4,4 miljoen via het werk. Zeker in tijden van corona is een verzekering geen overbodige luxe. Wie geen hospitalisatieverzekering heeft, kan immers voor nare financiële verrassingen komen te staan. Maar hoe weet je nu welke hospitalisatieverzekering voor jou geschikt is? Hoe worden de premies bepaald? En welke invloed heeft corona daarop? Geert Dankaerts van Test Aankoop en Wauthier Robyns van Assuralia geven tekst en uitleg.