Schatkist wint 40 miljoen omdat we niet over de grens kunnen shoppen

"We zagen duidelijk een sterkere stijging van de verkoop van voeding en drank in de Belgische supermarkten in de grensregio dan in de rest van het land", zegt economisch adviseur Carole Dembour van Fevia. "Het gaat om een extra omzet die anders naar het buitenland zou zijn verdwenen." Voor Fevia en de warenhuissector zijn die aankopen al langer een doorn in het hoog. Ze verwijzen daarvoor naar de hogere belastingen en taksen in ons land, waardoor inkopen doen in de buurlanden vaak goedkoper is. Dembour zei dit tijdens de voorstelling van het economische jaarverslag over 2020 van de federatie.