“Schaf de salariswagen af en geef elke Belg 406 euro”: kan dat de auto van de straat houden?

Wijn, whisky of handtassen: is het een goed idee om te beleggen in luxeobjec­ten?

Ondanks de stijgende rente flirten spaarboekjes met 0 procent. Vastgoed dan maar? Vergeet het. Volgens veel ‘finfluencers’ is de tijd rijp om te beleggen in whisk(e)y, wijn, kunst, oldtimers of chique sacochen. Vallen daar echt hoge rendementen op te halen? Experts leggen uit.