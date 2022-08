Saoedi-Arabië verkoopt olie aan Aziatische landen voor recordprijs

Staatsolieconcern Saudi Aramco verhoogt de prijs van een vat Saoedische olie voor klanten uit Azië met 50 dollarcent. De prijsverhoging lijkt een teken van vertrouwen van Riyad in een aanhoudend sterke vraag naar olie uit Azië en ook voortdurende krapte op de oliemarkt. China is 's werelds grootste olie-importeur. Japan en Zuid-Korea nemen de laatste tijd al meer olie van Saudi-Arabië af omdat ze steeds minder olie uit Rusland kopen vanwege de oorlog in Oekraïne.