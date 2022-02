Santander lanceert spaarrekening met hoogste rente op markt

Dit jaar al 75 ton goederen vanuit Chinese Xinjiang - berucht om gevangenen­kam­pen - aangekomen in luchthaven Luik

In Luik zijn sinds 18 januari drie vliegtuigen geland met samen 75 ton goederen zoals kleren, kleine elektroapparaten en basisproducten. De vluchten waren rechtstreeks afkomstig uit Kashgar, de tweede grootste stad in Xinjiang. Die West-Chinese regio is berucht voor haar gevangenkampen waar Oeigoeren dwangarbeid verrichten. Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati vreest dat de producten gemaakt werden in die kampen. Dat meldt De Tijd.

10 februari