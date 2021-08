Sandalenmerk Birkenstock steekt 100 miljoen euro in uitbreiding fabrieken

Van de investering is 50 miljoen euro bedoeld voor de modernisering van de hoofdfabriek van Birkenstock in Görlitz, in het oosten van Duitsland. Daar werken circa 1.900 mensen en die richten zich op sandalen waar kurk in verwerkt is. De overige 50 miljoen euro zal geïnvesteerd worden in de bouw van een nieuwe fabriek voor de productie van synthetische sandalen. Over de locatie van die nieuwe vestiging is nog geen besluit genomen. Het is de bedoeling dat er op den duur 1.000 mensen kunnen werken.