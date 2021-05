Sabam: “Dertig miljoen euro minder inkomsten uit auteursrechten in 2020"

Sabam verenigt auteurs, componisten en uitgevers en beheert rechten van 43.000 leden in muziek, film en televisie, theater en dans, visuele kunsten en literatuur. De dans- en theaterauteurs ondervinden nu al een grote impact van de coronacrisis. De auteursrechten worden voor hen immers per opvoering verdeeld: een gebrek aan voorstellingen betekent dus een gebrek aan inkomsten uit auteursrechten. Die dalen met 37 procent.

Wat muziek, film en televisie, visuele kunsten en literatuur betreft: die auteurs zullen de impact pas volgend jaar voelen. De inkomsten uit auteursrechten worden in die sectoren het volgende jaar verdeeld, op basis van speellijsten van het vorige jaar. “Dat verklaart ook waarom de auteursvereniging er in het jaar waarin de pandemie losbarstte in slaagde om 112 miljoen euro aan auteursrechten te verdelen aan haar auteurs. Dat is zowat 2 miljoen euro meer in vergelijking met 2019", klinkt het bij Sabam.