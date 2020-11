Ryanair duikt in de rode cijfers (en komende maanden beloven nog erger te worden)

Belasting op huurinkom­sten: “Knap staaltje van slechte fiscale wetgeving”

22 oktober De immobiliënmarkt kent in deze barre coronatijden een ongeziene boom. Het kan dus best zijn dat u de afgelopen maanden ook een (vakantie)woning kocht, die u nu gaat verhuren. Op zich is dat een interessante belegging, maar wat met de belasting op de huurinkomsten? Die is blijkbaar erg onduidelijk volgens Michel Maus, belastingexpert in ons geldpanel: “De fiscale wetgeving mag geen ruimte geven voor creatieve ontwijking, niet voor de belastingplichtige, maar ook niet voor de fiscus.”