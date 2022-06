Russische energiereus Gazprom schrapt dividend, aandeel keldert

"De aandeelhouders hebben beslist dat het in de huidige toestand niet zinvol is om een dividend uit te keren voor de resultaten van 2021", zo deelde Famil Sadygov, de vicevoorzitter van Gazprom, donderdag mee na een aandeelhoudersvergadering. Het bedrijf zegt dat het prioriteit geeft aan de realisering van het investeringsprogramma, met de aansluiting van Russische regio's op het gasnet, en aan hogere belastingen die het zal moeten betalen.

Het bestuur van Gazprom had eerder een recorddividend van 52,53 roebel (bijna 1 euro) per aandeel in het vooruitzicht gesteld. Maar dat gaat dus niet door.