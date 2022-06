Russische economie krimpt als gevolg van internationale sancties

Lees alles over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland in dit dossier .

Massale paniekaankopen door Russen in de weken na de invasie van Oekraïne verdoezelden aanvankelijk de economische klap van de westerse strafmaatregelen. Maar vervolgens begon de inflatie extra hard op te lopen. Daarmee werd het leven voor Russen ineens stukken duurder. Russische huishoudens zijn daarop minder gaan kopen en zijn in de onzekere tijden meer gaan sparen.

De winkelverkopen in Rusland zakten in april met bijna 10 procent op jaarbasis, wijzen gegevens van het federale statistiekbureau in Moskou uit. De klap voor de industrie en het vrachtvervoer pakte daarnaast erger uit dan alom door economen was voorzien. De productie in fabrieken lag bijna 2 procent lager dan een jaar eerder.