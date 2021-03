Rusland wil productie van LNG verdrievoudigen

Om die doelstelling te halen, zullen bedrijven meer technologie moeten inzetten. De regering wil ook de ontginning in het noordpoolgebied, dat rijk is aan grondstoffen, en in het Verre Oosten stimuleren. Moskou ziet bijvoorbeeld groeipotentieel in de Noordelijke IJszee en in de Stille Oceaan.

Volgens vicepremier Alexander Novak zou in de toekomst zo’n 20 procent van alle LNG ter wereld uit Rusland moeten komen. LNG wordt gebruikt om elektriciteit te produceren, maar ook als brandstof voor schepen of voor voertuigen. Verwacht wordt dat de vraag naar vloeibaar aardgas sneller zal groeien dan die naar ‘klassiek’ aardgas, dat via pijpleidingen wordt getransporteerd.

Voor die soort is Rusland een belangrijke leverancier in Europa. Maar het kampt ook met heel wat tegenstand, zoals blijkt uit de problemen met de opstart van Nord Stream 2, de oliepijpleiding in de Oostzee.