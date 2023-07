Rusland vernietigde al 60.000 ton Oekraïens graan: wordt onze winkelkar dan ook duurder? Expert legt uit

Net geen 190.000 namaakpro­duc­ten in beslag genomen in 2022

Vorig jaar heeft de Economische Inspectie net geen 190.000 namaakgoederen in beslag genomen. Vooral parfums en verzorgingsproducten (110.000 stuks), elektronische apparaten (28.000) en speelgoed (20.000) werden onderschept. Die producten gingen de verbrandingsoven in, maar sinds begin dit jaar wordt een aanzienlijk deel gerecycleerd of geüpcycled. Dat meldt FOD Economie vandaag.