Rusland en China werken aan alternatief voor SWIFT-systeem waarmee banken communiceren

Aandelen­beur­zen New York winnen fors na opmerkin­gen Zelensky

De aandelenbeurzen in New York zijn met duidelijke winsten de handel uitgegaan. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bood Rusland een opening bij vredesbesprekingen, maar zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin temperde de verwachtingen rond een snel staakt-het-vuren. De prijzen voor olie daalden fors en bij beleggers ebde de vrees weg dat de Federal Reserve de rente in hoog tempo gaat verhogen.

15 maart