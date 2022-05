Rusland blijft grootste aardolieleverancier van België

Rusland blijft met voorsprong de grootste individuele aardolieleverancier van België. Het land leverde vorig jaar meer aardolie dan in 2020, maar het aandeel zakte wel licht van 30 naar 29 procent. Dat blijkt donderdag uit de kerncijfers 2021 van Energia, de sectororganisatie van onder meer de raffinage, distributie en opslag van energieproducten. Het verbruik van brandstoffen steeg in 2021 naar vrijwel opnieuw het pre-coronaniveau.

De EU-landen discussiëren momenteel over een ban op Russische aardolie, maar daarover is nog geen eensgezindheid. Rusland is in die context de grootste oliebron voor ons land, al verzekerde Energia reeds dat een Europese boycot op Russische olie en olieproducten geen problemen zal opleveren voor de bevoorrading in België. De consument zal mogelijk wel rekening moeten houden met hogere prijzen voor olieproducten, klonk het begin deze maand.

De totale invoer van ruwe aardolie daalde in 2021 alleszins met 17 procent tegenover 2019 tot 28,69 miljoen ton. Door de coronaperiode waren de stockvoorraden vrijwel vol waardoor er minder invoer nodig was.

“De aardolie die in ons land aangevoerd wordt om in de raffinaderijen te worden verwerkt, komt uit diverse werelddelen. Bij de importlanden kwam Rusland als eerste met 29 procent, gevolgd door Noorwegen (17 pct) en Kazachstan (13,6 pct)”, klinkt het in een persbericht. Het Midden-Oosten (Saoedi-Arabië en Irak) is goed voor 12 procent.

Tegenover 2020 steeg de invoer wel. Dat jaar was er sprake van een import van 27,3 miljoen ton aardolie. De import van Russische aardolie steeg op een jaar tijd van zowat 8,2 miljoen ton naar bijna 8,4 miljoen ton. Vooral uit Noorwegen werd meer geïmporteerd, met een belang dat op een jaar tijd steeg van 9 naar 17 procent.

Na lockdownjaar 2020 steeg het binnenlands brandstoffenverbruik richting het peil van 2019, om af te klokken op 21,37 miljoen ton tegenover 19,88 miljoen in 2020 en 21,47 miljoen in 2019. Transport was goed voor 55 procent van dat verbruik, de petrochemie voor het resterende deel. Er is sprake van 2 miljoen ton benzine en 9,35 miljoen ton diesel en gasolie aan verbruik.

Energieproducten op basis van petroleum blijven veruit de belangrijkste energiebron in de primaire energieconsumptie in België. Ze vertegenwoordigden 38,2 procent van de primaire energieconsumptie, gevolgd door aardgas (29,5 pct) en kernenergie (16 pct) besluit Energia.