Ruimte voor maar 0,4 procent opslag komende twee jaar: “Niet aanvaardbaar”

De lonen mogen dit en volgend jaar maar met maximaal 0,4 procent stijgen bovenop de index. Dat blijkt uit de berekeningen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), zo is vernomen van verschillende bronnen. Het rapport wordt later donderdag officieel publiek gemaakt.

Het CRB-rapport vormt de basis voor onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) dat de loonnorm voor de privésector vastlegt.



Deze loononderhandelingen worden elke twee jaar gevoerd. De jongste twee keren mochten de lonen telkens met 1,1 procent stijgen.

Stevig gediscussieerd

De sociale partners, verenigd in de Groep Van Tien, moeten nu een akkoord proberen vinden. In aanloop naar het verslag van de CRB werd er wel al stevig gediscussieerd. De werkgevers, bij monde van het VBO en Agoria, lieten al verstaan dat ze helemaal geen ruimte zien voor extra loon. Dat ontlokte bij de socialistische vakbond ABVV de opmerking dat de sociale vrede in dat geval in gevaar komt. Ook de metaalvakbonden pleitten voor een loonsverhoging, als middel om de economische relance te helpen.

De loonnorm is belangrijk omdat België een klein land is met een open economie, die sterk afhankelijk is van de uitvoer naar de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Als de Belgische loonkosten sneller stijgen dan die van de buurlanden, daalt de competitiviteit van onze economie, wat een negatieve impact kan hebben op de werkgelegenheid.

ABVV: “Niet aanvaardbaar”

ABVV vindt het “niet aanvaardbaar” dat in de komende twee jaar maar ruimte is voor maximaal 0,4 procent loonsverhogingen boven de index. “De regering moet een oplossing vinden”, zegt algemeen secretaris Miranda Ulens.

“We begrijpen dat de coronacrisis bijzonder is en veel sectoren het moeilijk hebben, maar daarnaast zijn er miljoenen werknemers in de privésector die wel zijn blijven werken, die wel hebben gezorgd dat het land bleef draaien, dat we voedsel hadden, dat er transport was, dat er opvang was, enzovoort”, zegt Ulens. “Zij rekenen ook op erkenning voor hun werk. Die 0,4 procent is niet genoeg. Dit bewijst opnieuw dat de wetgeving die door de vorige regering werd gewijzigd, echt niet kan.”

“Indicatief” cijfer

Ulens pleit voor een louter “indicatief” cijfer, waarvan kan worden afgeweken afhankelijk van de productiviteit en de winst in een sector.

“We gaan maandag in de Groep van tien bekijken of daar nog overleg over mogelijk is, en anders gaan we de regering vragen een oplossing te vinden of een alternatief voor te stellen. Als de wil er is, zijn er altijd oplossingen mogelijk. Men moet er zich bewust van zijn dat heel veel mensen heel hard gewerkt hebben en dat de meesten heel lage lonen hebben.”

Minister mengt zich niet

Minister voor Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil het sociaal overleg alle kansen geven en reageert daarom niet op het rapport van de CRB. “Ik ben een grote voorstander van het sociaal overleg, dat is een van de pijlers van ons sociaal model. Ik wil mij dus niet mengen in lopende discussies”, zei hij donderdag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer.