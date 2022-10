Ruim half miljoen bedienden zien loon volgend jaar met naar schatting 11,59 procent stijgen

Ook andere loontrekkers krijgen in januari een jaarlijkse indexering. Het gaat met name om ruim 143.000 werknemers in de horeca (paritair comité 302), bijna 100.000 in de voedingsindustrie (118 en 200), meer dan 96.000 in de transportsector (140) en zowat 55.000 in de logistiek (226). Ook zij zullen bij het jaarbegin hun lonen in dezelfde grootteorde zien stijgen, al zijn er lichte verschillen in de eigenlijke berekeningen.