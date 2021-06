Ruim 80 procent van werkgevers krijgt vacatures moeilijk ingevuld

Horeca

In de sector van de horeca (-3 procent) blijven de tewerkstellingsvooruitzichten ondanks een sterke stijging van 21 punten ten opzichte van het vorige kwartaal licht negatief. "Bijna een op de vijf werkgevers in de horeca is van plan om tegen eind september personeel te ontslaan. Dat cijfer toont aan hoe zorgwekkend de tewerkstelling in deze sector blijft", zegt Philippe Lacroix van ManpowerGroup BeLux.

Maar terwijl het herstel van de arbeidsmarkt zich dus over het algemeen doorzet, zullen werkgevers geconfronteerd worden met een sterk tekort aan talent. In de drie gewesten vinden werkgevers niet genoeg kandidaten - of zelfs geen kandidaten - die aan hun eisen voldoen. Het tekort aan talent treft 91 procent van de werkgevers in Wallonië, 84 procent in Brussel en 75 procent in Vlaanderen. "Onder invloed van de digitalisering heeft de coronacrisis de polarisatie van de beroepsbevolking nog meer in de verf gezet (...). Er is dringend nood om de activiteitsgraad van de actieve bevolking in België (...) te verhogen. Zonder een beter beleid om werkzoekenden te activeren en een verbetering van het onderwijs en de opleidingen, zullen bedrijven nog steeds moeite hebben om hun vacatures in te vullen, waardoor dit langverwachte herstel in gevaar kan komen", besluit Lacroix.