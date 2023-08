Ruim 70 miljoen euro aan belastingclaims tegen uitzendgroep Randstad

Kinepolis maakt meer winst per bezoeker

Kinepolis heeft in de eerste jaarhelft een recordomzet geboekt, zo blijkt uit donderdag gepubliceerde resultaten van de bioscoopketen. Het aantal bezoekers in de zalen zit nog niet op het niveau van voor de coronacrisis, maar Kinepolis slaagde er wel in meer winst en omzet te halen per bezoeker.