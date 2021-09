Ruim 500 banen op de tocht bij Logistics Nijvel: Kuehne+Nagel wil uitwijken naar Kampenhout en Kontich, lijfwacht van directie gewond naar ziekenhuis

UPDATEDe logistieke groep Kuehne+Nagel heeft aangekondigd de intentie te hebben de vestiging in Nijvel (Waals-Brabant) in het najaar van 2022 te sluiten. Dat zou het collectief ontslag van 549 werknemers betekenen. De groep wil de activiteiten in Kampenhout en Kontich verderzetten. De vakbonden in Nijvel reageren furieus: “We zijn in oorlog met Kuehne+Nagel.”

Sinds de overname door de groep Kuehne+Nagel in 2005 is de situatie bij Logistics Nijvel bijzonder zorgwekkend. Financieel blijft de vestiging aanzienlijke verliezen lijden en de organisatie slaagt er niet in een voldoende niveau van dienstverlening te bieden tegen een concurrerende kostprijs. “Zonder uitzicht op winstgevendheid kan de onderneming haar klant in de detailhandel (Carrefour, nvdr.) niet langer blijven bedienen”, klinkt het.

Na een analyse van Kuehne+Nagel blijkt dat een overschakeling van de huidige regionale organisatie van droge en verse producten naar een nationale organisatie soelaas zou kunnen bieden. Wat betreft de droge producten zou er dan gewerkt worden vanuit de vestiging in Kontich, die over de beste troeven beschikt. Op het vlak van verse voeding wordt geopteerd voor het nieuwe gebouw in Kampenhout.

“Aangezien de vestiging in Nijvel niet kan beantwoorden aan de uitdagingen van de distributie van droge en verse producten, ziet de directie zich genoodzaakt om haar intentie bekend te maken om de vestiging in Nijvel tegen het najaar van 2022 te sluiten, en bijgevolg ook collectief ontslag voor alle 549 personeelsleden te overwegen”, klinkt het bij Kuehne+Nagel.

Lijfwacht gewond naar ziekenhuis

Volgens vakbond CNE is de situatie op de site in Nijvel “zeer gespannen” en zijn in- en uitgangen geblokkeerd. Een persoon raakte al gewond. De vakbond hekelt de “sabotage” door de directie, die alles in het werk heeft gesteld om de vestiging in Nijvel te ondermijnen, klinkt het.

“De werknemers reageren zeer slecht op de aankondiging”, vertelt CNE-vakbondsman Didier Lebbe. “Een lijfwacht die de directie vergezelde, raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.”

Op dit moment ligt het werk in de vestiging grotendeels stil. Er worden geen goederen meer in of uit het magazijn gebracht. “We zijn in oorlog met Kuehne+Nagel”, zegt Pacal Strube van vakbond SETCa/BBTK. “We willen hun pijn doen in hun portemonnee en gaan een gemeenschappelijk front organiseren om de andere depots in België te sluiten.”

“Niet eens de kans om over te stappen”

De socialistische bond hekelt de overheveling van alle activiteiten naar Vlaanderen. Hij betreurt ook dat de werknemers van Nijvel niet eens de kans hebben gekregen om over te stappen naar een van de twee Vlaamse vestigingen. Iets waar Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) zich ook over verbaast. “We moeten er alles aan doen om de activiteit te behouden en zoveel mogelijk banen te redden”, zei hij in het Waals parlement.

Het mogelijke collectieve ontslag van 549 werknemers is niet het grootste aangekondigde banenverlies dit jaar. Dat valt te noteren bij pakjesbedrijf FedEx in Luik, waar normaal 671 jobs zullen worden geschrapt.

