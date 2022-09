Rousseau vraagt zich af waar Vlaamse energiemaatregelen blijven: “Speech van Jambon lijkt wel belangrijker”

Voor de goede orde: Vooruit zit op Vlaams niveau in de oppositie. “Er zijn heel wat kleine zelfstandigen die ons via mail laten weten dat het niet meer lukt”, aldus Rousseau. “Vlaanderen heeft nochtans heel wat tools in handen om er iets aan te doen. Er bestaat een Europees fonds waaruit de Vlaamse overheid steun kan geven aan kleine en grote bedrijven, tot respectievelijk 2 en 50 miljoen euro.”

N-VA lijkt vooral aandacht aan de begroting te willen schenken. “Dat is ook superbelangrijk, maar wat ben je met een begroting ‘op orde’ als je ondernemers niet meer rondkomen en er bespaard moet worden op kindergeld?”, oordeelt Rousseau. “Een begroting moet dienen om mensen te helpen en niet om een mooi zinnetje in je speech te hebben. Daar zit niemand op te wachten.”

Korting van 400 euro

Premier Alexander De Croo (Open Vld) kondigde een korting aan van 400 euro per gezin voor de maanden november en december. De gemiddelde jaarfactuur kan echter makkelijk oplopen tot 9.000 euro. Is dat geen doekje voor het bloeden? “Kijk eens wat er in het verleden allemaal al gebeurd is: de automatische indexering zorgt ervoor dat de lonen met ongeveer 10 procent zullen stijgen. Dat is de grootste stijging in heel Europa en zelfs de wereld”, oordeelt Rousseau. “Daarnaast hebben we ook nog de BTW op 6 procent en het sociaal tarief ingevoerd. Als het van ons afhangt, zullen die maatregelen ook na 1 januari verlengd worden.”

“Wat die korting van 400 euro betreft: in dit geval moest er vooral snel beslist worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat we per persoon gaan berekenen hoeveel we geven, want dan zijn we weer maanden vertrokken voor discussies.”

Prijsprikkel

Rousseau is tot slot geen voorstander van een verplichting vanuit Europa om minder energie te verbruiken. “Je weet nooit wat er nog allemaal zal gebeuren, maar uit cijfers blijkt dat we nu 10 tot 20 procent minder energie verbruiken. Er is dus al een zekere ‘prijsprikkel’. De overheid kan ook eens naar zichzelf kijken. Moet alle straatverlichting ‘s nachts blijven branden? En voor welke heilige blijven de etalages van winkels ‘s nachts verlicht?”

