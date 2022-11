Rolex wil nieuwe fabriek om in te spelen op sterke vraag naar luxehorloges

Fors meer winst voor de grootste bedrijven in België, maar donkere wolken boven de economie

De 5.000 grootste industriële en commerciële bedrijven in België hebben vorig jaar in totaal 36 miljard euro winst geboekt. Dat blijkt uit de 'Top 5.000' van Trends. In vergelijking met 2020 gaat het om een verdubbeling, maar toen kregen veel bedrijven zware klappen door de coronacrisis. Vermoedelijk zullen er nog tal van zware klappen volgen.

15 november