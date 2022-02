Roebel in vrije val, olieprijzen tot ruim 6 procent hoger

De Russische roebel heeft maandag als gevolg van de nieuwste financiële sancties tegen Rusland bijna 30 procent van zijn waarde verloren ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De prijs van een vat West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie is maandag dan weer met meer dan 6 procent gestegen en die van Brent ruwe olie met meer dan 5 procent. Handelaars maken zich steeds meer zorgen over een energiecrisis, na nieuwe westerse sancties tegen Moskou vanwege de invasie in Oekraïne. De aandelenbeurzen in Azië lieten een gemengd beeld zien, waarbij grote koersuitslagen uitbleven.

WTI steeg met 6,27 procent naar 97,33 dollar en Brent steeg met 5,24 procent naar 103,06 dollar. De Verenigde Staten en de Europese Unie verklaarden dat zij een aantal Russische banken zouden uitsluiten van het internationale bankbetalingssysteem Swift.

De EU verbood ook alle transacties met de centrale bank van Rusland, waardoor de roebel kelderde. Bloomberg meldde dat de roebel maandag in de internationale handel met bijna 30 procent was gedaald, ondanks het feit dat de Russische centrale bank zondag een reeks maatregelen aankondigde om de binnenlandse markten te ondersteunen. Bovendien zijn er beperkende maatregelen opgelegd aan de centrale bank van Rusland zelf. Die zijn erop gericht te voorkomen dat de Russische president Vladimir Poetin de 630 miljard dollar (559 miljard euro) aan deviezenreserves van de centrale bank gebruikt om de invasie in Oekraïne te financieren en de in waarde dalende roebel te ondersteunen.

"De terugtrekking van een aantal Russische banken uit Swift zou kunnen leiden tot een verstoring van het olieaanbod", zegt Andy Lipow van Lipow Oil Associates in Houston. De handelaars kijken met argusogen naar een vergadering van de OPEC+ woensdag, waarop plannen voor extra productie zullen worden besproken.

Goud, dat in onzekere tijden als een veilige belegging wordt gezien, steeg in prijs en kostte 1,2 procent meer op 1909,60 dollar per troy ounce, oftewel 31,1 gram.

Aziatische beurzen

De aandelenbeurzen in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien, waarbij grote koersuitslagen uitbleven. De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,2 procent hoger op 26.526,82 punten. Ook Japan doet mee met het weren van bepaalde Russische banken uit SWIFT. Daarnaast kondigde de Japanse premier Fumio Kishida directe sancties aan tegen Poetin. Het Japanse oliebedrijf Inpex steeg bijna 3 procent na een verdere stijging van de olieprijzen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vrijwel vlak en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,8 procent. De Kospi in Seoul won 0,5 procent. Ook Zuid-Korea sluit zich aan bij het initiatief van het Westen om meerdere Russische banken uit te sluiten van het internationale betalingssysteem. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,7 procent en in Taiwan hadden beleggers een vrije dag.