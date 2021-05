Rode Duivels op verpakking? Tot 1 miljoen euro per jaar

Het EK Voetbal nadert nu echt wel met rasse schreden. Op vrijdag 11 juni trappen Italië en Turkije de openingsmatch op gang. Eén dag later nemen onze Rode Duivels het in Sint-Petersburg op tegen Rusland. En daarvoor kan je nu al probleemloos in de juiste sfeer raken. Door een rode Jupiler of duivelse Coca-Cola te ontkurken. Een Côte d’Or-chocoladereep met de naam Eden te kraken. Of — waarom ook niet — je door het telewerk of de blokperiode te worstelen met een Tipp-ex van Lukaku en een Bic-stift van Courtois.