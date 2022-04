Rijkste Fransen parkeren 20 miljard euro in Belgische bedrijven

Inflatie stijgt naar hoogste niveau sinds 1983: deze producten zijn het sterkst in prijs gestegen en gedaald

De inflatie in ons land nam verder toe in maart tot 8,31 procent. In februari was het nog 8,04 procent. Dat meldt federaal statistiekbureau Statbel. Opnieuw zijn het vooral de energieproducten die de inflatie doen stijgen, al is de prijs voor elektriciteit tegenover vorige maand gedaald.

30 maart