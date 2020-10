Restaurants worden post-corona zakelijker: “Van passie alleen gaat horeca niet overleven”

Bavet is een Belgische keten met inmiddels elf spaghettirestaurants. “Vijf jaar geleden ben ik Bavet gestart, niet als een horecaspeler pur sang, maar als een bedrijf”, zegt founder CEO Peter Van Praet. “Wij hebben inmiddels een hoofdkantoor waar vijftien mensen aan de slag zijn, met een marketingafdeling enzovoort. In de restaurants zelf zijn 75 mensen aan de slag. Tijdens de eerste lockdown in maart zijn we nog een beetje in snelheid gepakt en zijn we teruggevallen tot 45 procent van onze omzet via online verkoop. De voorbije maanden hebben we hard gewerkt en zijn we begonnen met ‘ghost kitchen’ Casper. In deze keuken worden enkel maaltijden bereid voor afhaal- en thuisleveringsdiensten. Je kan er niet komen eten.”