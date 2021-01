REPORTAGE. Met arbeidsinspectie op flitscontrole bij Audi: “De waarschuwingsfase is voorbij”

Werknemers die met de laptop onder de arm het hazenpad kiezen, een directeur die zich in chicanes wringt en excuses verzint en een meeting die wordt onderbroken omdat de deelnemers tien centimeter te weinig afstand houden. De flitscontrole op telewerk bij Audi in Vorst had in theorie spannend kunnen worden, ware het niet dat de autoconstructeur en de arbeidsinspectie een één-tweetje hadden opgezet waar Hazard-De Bruyne stikjaloers op zouden zijn. “We zien jullie graag, maar niet te veel”, zei HR-directeur Erik Prieels aan inspecteur Laurenz Soetens. “Dit is eigenlijk een sensibiliseringsactie die we hadden afgesproken”, erkende die laatste.