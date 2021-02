Rentetarieven stijgen op financiële markten

Huurprij­zen vorig jaar met 2,3 procent gestegen

16 februari De huurprijzen van woningen in Vlaanderen en Brussel zijn in 2020 met maar 2,3 procent gestegen. Dat is de helft minder dan de koopprijzen. Dat blijkt uit cijfers van de Confederatie van de Immobiliën Beroepen (CIB) waarover De Tijd vandaag bericht.