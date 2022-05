"Rentetarieven in eurozone tegen jaareinde boven nul"

Aandelen­beur­zen in New York gekelderd door zorgen over inflatie

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors gedaald. Beleggers hebben veel zorgen over de blijvend hoge inflatie en de dreiging van een recessie. Een dag eerder overheerste nog opluchting over het rentebesluit van de centralebankenkoepel Federal Reserve. Die verhoogde het belangrijkste rentetarief zoals verwacht met een half procentpunt, maar verwachtte het tempo waarmee de rente stijgt niet op te voeren.

5 mei