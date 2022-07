Reisbranche in Europa komt 1,2 miljoen werknemers tekort

Personeelstekorten zorgen in de reissector in heel Europa voor problemen in het kielzog van het sneller dan verwachte herstel uit de coronacrisis. Reisbureaus behoren tot de bedrijven die het meest behoefte hebben aan werknemers, met een tekort van 30 procent, zegt de WTTC, verwijzend naar een nieuw onderzoek in de sector. In de segmenten luchtvervoer en accommodatie is ongeveer één op de vijf vacatures onvervuld.