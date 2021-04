Register met bankrekeningen fors meer ingekeken

Fiscus

De fiscus volgt op de tweede plaats met 13.495 raadplegingen in het eerste kwartaal. Ook dat aantal zit in de lift. Door de internationale gegevensuitwisseling krijgt de fiscus meer informatie over rekeningen en verzekeringen die Belgen in het buitenland aanhouden. In 2015 deed de fiscus 179 opzoekingen per week, in 2019 waren dat er al 777 en tijdens de drie maanden van dit jaar gaat het om bijna 1.000 opzoekingen per week.