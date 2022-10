Regering zet licht op groen voor tijdelijke solidariteitsbijdrage petroleumsector

Derde renteverho­ging in een maand tijd: Paul D’Hoore legt uit wat dit betekent voor uw portemon­nee

De ECB-top besliste vandaag om de drie verschillende rentetarieven met 0,75 procentpunt te verhogen. Dat moet de inflatie afkoelen. “De inflatie is nog steeds veel te hoog en zal voor langere tijd boven de doelstelling blijven. In september bedroeg de inflatie in het eurogebied 9,9 procent”, klinkt het in het rentebesluit. Paul D’Hoore legt in de video hierboven uit wat dat betekent voor uw portemonnee.

6:51