Regering neemt maatregelen om consument beter te beschermen tegen incassobureaus en deurwaarders

Europese leiders hebben akkoord over aanpak van gasprijzen: dit is wat dat betekent

De lidstaten van de EU zijn het tijdens een Europese top in Brussel eens geworden over afspraken die moeten leiden tot een verlaging van de hoge energieprijzen. Er wordt onder meer gezocht naar een manier om pieken in de gasprijs te begrenzen zonder de bezwaren die onder meer Nederland en Duitsland zien. “Het is een ongelooflijk complexe kwestie”, legt de Nederlandse premier Mark Rutte uit. “De gasprijs moet verder omlaag, maar wel op een manier dat wij het gas wel blijven krijgen. En niet dat ze afbuigen naar Azië of naar Latijns-Amerika. We moeten het hier hebben.” Concreet zijn de Europese leiders uitgekomen bij een ‘tijdelijke, dynamische prijscorridor’, met belangrijke voorwaarden. Dit is wat dat juist betekent.

21 oktober