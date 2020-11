Regering moet belastingen op huurinkomsten hervormen: wat betekent dat voor jou? Onze belastingexpert legt uit

België is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld tot een hoge geldboete omdat het tot op vandaag de fiscale wetgeving rond het belasten van huurinkomsten nog altijd niet heeft aangepast aan de Europese regelgeving. De regering krijgt een boete van 2 miljoen euro opgelegd en een dwangsom van 7.500 euro per dag totdat de wetgeving wordt aangepast. Dat arrest is niet echt verrassend te noemen. België werd immers reeds in 2014 en in 2018 door het Europees Hof voor Justitie veroordeeld voor zijn discriminerende fiscale behandeling van vastgoedinkomsten. Het Hof had vastgesteld dat Belgische belastingplichtigen die in België een huurwoning bezitten en die als woning verhuren, door de fiscus enkel belast worden op het kadastraal inkomen +40%, en niet op de werkelijk ontvangen huurinkomsten. Belgische belastingplichtigen die echter in een ander EU-land een huurwoning bezitten worden door de fiscus wel belast op de werkelijk ontvangen huurinkomsten. Dat verschil in fiscale behandeling, puur op basis van de Belgische of de buitenlandse ligging van het onroerend goed, is volgens het Europees Hof van Justitie een schending van het vrij verkeer van kapitaal.