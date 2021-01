Regering maakt komaf met faillissementenstop

“Hij renteniert met onze centen in Spanje”: tien jaar procederen tegen stelende syndicus zorgt voor frustratie

28 januari Het heeft bijna tien jaar geduurd, maar donderdag werd eindelijk een klacht van 43 gedupeerden tegen een nalatige syndicus behandeld door de rechtbank. Op 5 april 2012 (!) werd Dirk D.C. in gebreke gesteld door een vrouw, nadat ze had ontdekt dat hij de tegels in de inkomhal niet had vervangen. Zelf was hij niet aanwezig in de rechtbank. “Hij zit te rentenieren in de warme zon in Spanje.”