Regering maakt extra middelen vrij voor Defensie, politie en justitie

OVERZICHT. Maaltijd­che­ques voor ambtenaren, tijdskre­diet om voor kinderen te zorgen ingeperkt: dit weten we over de beslissin­gen van de regering

Nadat de ministers van de federale regering een hele nacht over de begroting hebben vergaderd, is er nu eindelijk een akkoord. Zo heeft de regering onder meer besloten dat de energiekorting van 196 euro per maand wordt verlengd en dat de ministers 8 procent van hun loon zullen inleveren. Daarnaast is er beslist over een overwinstenbelasting voor energieproducten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste beslissingen:

18:41