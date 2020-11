Regering krabbelt terug: Black Friday toch niet uitgesteld

Black Friday vindt volgende week vrijdag plaats. Op die dag bieden winkels allerlei promoties aan. Probleem dit jaar is dat niet-essentiële winkels gesloten zijn door de coronamaatregelen. In Frankrijk werd beslist de koopjesdag uit te stellen. Ook in ons land was dat het plan, maar de regering keert nu op haar stappen terug. De minister herinnert ons eraan dat de gezondheid van de bevolking de prioriteit is en blijft - zo lang het nodig is.