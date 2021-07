Regering en bankensector hebben akkoord over ‘universele bankdienst’. Wat betekent het? Voor wie is het bedoeld? En wat kost het?

“Ierland gaat vennoot­schaps­be­las­ting­ta­rief verhogen”

15 juli Ierland zal later dit jaar zijn lang aangehouden vennootschapsbelastingtarief van 12,5 procent verhogen, hebben regeringsbronnen tegen de Irish Examiner gezegd. Zij verwachten dat verhoging van het huidige tarief, waarvan momenteel formeel in Ierland gevestigde multinationals profiteren, onderdeel wordt van een nieuw OESO-belastingovereenkomst in oktober.