Regering bekijkt dan toch btw-verlaging voor dure energiefacturen

Ook in de Wetstraat is het besef doorgedrongen dat er dringend iets moet gebeuren met de hoge energieprijzen. Gisteren bleek al dat opnieuw tienduizenden mensen hogere voorschotfacturen moeten betalen. Bij sommigen ging het zelfs over duizend euro of meer per maand. De regering nam in oktober vorig jaar een aantal maatregelen, maar die lijken de hogere prijzen absoluut niet meer te compenseren.