Regels rond reclame voor cryptomunten in de maak

De regels zijn het gevolg van een wet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) die begin deze maand groen licht kreeg in de Kamer en vrijdag in werking is getreden. Voorheen kon de FSMA niet optreden tegen misleidende reclame voor cryptomunten, veelal online via influencers of zogezegde BV's, maar bijvoorbeeld ook op shirts van sportclubs of in het straatbeeld. Van Peteghem sloot zo dat hiaat in de wetgeving.